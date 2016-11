Homem que se passava por policial é executado em SG.

02/11/2016 às 11:15h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Segundo investigações da DH, Edmilson usava carteira de identificação semelhante a da Polícia

Por Thuany Dossares

Um homem identificado como Edmilson da Costa Pinto, de 47 anos, que se passava por policial, foi assassinado a tiros dentro de seu próprio carro, na noite de segunda-feira, em Monjolos, São Gonçalo.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Estrada João de Abreu, próximo à praça do bairro, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima havia sido executada com sete tiros, por volta das 22h.

De acordo com as investigações, Edmilson havia acabado de sair da casa da namorada e estava no interior de seu veículo, um CrossFox prata, conversando com um homem quando ocupantes de um veículo chegaram ao local atirando e fugiram em seguida.

Com Edmilson, os agentes encontraram uma carteira de identidade semelhante a da Polícia Civil. “O que apuramos até agora é que ele dizia que era policial e se apresentava como tal, mesmo não sendo. Então iremos investigar se o crime tem alguma relação com isso. Ele, inclusive, possuía anotações por uso indevido de uniforme ou distintivo”, explicou o delegado Allan Duarte, responsável pelo caso.

O corpo de Edmilson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.