Dor e indignação em sepultamento de mecânico morto durante assalto.

02/11/2016 às 11:00h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Amigos e familiares se despediram de Márcio na tarde de ontem.

Por: Marcela Feitas

Centenas de pessoas, entre amigos e familiares, deram o último adeus ao mecânico Márcio Vinícius Mourão Farhat, de 38 anos, morto durante uma tentativa de assalto, na Rua Valdir dos Santos, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na tarde de segunda-feira. O corpo da vítima foi sepultado na tarde de ontem, no Cemitério Memória Parque Nycteroy, em Vista Alegre. Sem parecer acreditar na tragédia, muitos amigos se questionavam por que Márcio foi vítima de tamanha crueldade. “Ele era uma pessoa sensacional. Não tinha quem não gostasse dele. Era mais do que um chefe, era um amigo”, comentou o motorista Alexandro Melo, 38.

Muito emocionada, a esposa do mecânico foi amparada por parentes durante o cortejo. “Nunca imaginei passar por isso”, repetia aos prantos.

Segundo agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Márcio estava ajudando numa obra na casa dos pais e seguia, de carro, para uma loja de material de construções no mesmo bairro. No meio do caminho, ele foi abordado por homens armados, que anunciaram o assalto.

O mecânico entregou todos os seus pertences e desceu de seu veículo, um Fluence preto, sem esboçar qualquer reação. Porém, mesmo assim, acabou atingido por três tiros. Testemunhas contaram que os criminosos não conseguiram ligar o veículo, que dá partida com um cartão, e efetuaram os tiros antes de fugir num Sandero, de cor prata. O crime ocorreu por volta das 13h e deixou moradores do local chocados. Evangélico, Marcio era casado e deixou um casal de filhos: uma menina de seis anos e um menino, com apenas um ano de idade.

Manifestação - Assustados com a onda de violência que vem tomando conta do Engenho Pequeno e região, amigos de Márcio farão uma manifestação no próximo dia 15, às 10h, na rua onde ocorreu o crime. O ponto de encontro será no Bar do Gerson.