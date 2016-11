PRF prende casal e amigo com drogas na rodovia Washington Luiz

01/11/2016 às 13:49h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

A PRF prendeu na noite de ontem, na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, um casal e um amigo que estavam transportando 154 pinos de cocaína, prontos para venda, e 2 buchas de maconha. Os papelotes estavam com o preço em sua embalagem.

Em ronda na BR-040, os policiais rodoviários federais do grupo tático resolveram abordar um Santana com seis ocupantes. Durante conversa com o casal e o amigo, os três demonstraram nervosismo e apresentaram versões contraditórias sobre o motivo de sua viagem, o que motivou a suspeita dos policiais. Em revista ao veículo, foram encontrados atrás do banco traseiro diversos pinos de cocaína e buchas de maconha, acondicionados em sacos plásticos. Também dentro do carro, havia três crianças que o casal afirmou ser seus filhos.

Segundo o trio, a droga foi comprada no Parque União e seria levada para Petrópolis. A ocorrência foi encaminhada à 59ª Delegacia de Polícia Civil (Duque de Caxias).