Polícia Civil prende integrante de quadrilha

01/11/2016 às 11:52h Enviado por: Leticia Lopes

Policiais Civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis – DRFA, durante trabalho investigativo, apuraram informações sobre a venda de um veículo Hyundai / HB20, ano 2015 / modelo 2015, na cor azul, que havia sido furtado de uma empresa de locação de veículos e estava sendo oferecido na internet pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil Reais) em um site de anúncios.





O vendedor, identificado como Brian James Alves Ramcharitar, conhecido como “Índio”, é apontado como integrante de uma quadrilha especializada que age por meio de um aplicativo de troca de mensagens virtuais, negociando através de vários grupos vinculados à atividade conhecida como "rolo", ou seja, transações com veículos sem documentação, procedência ou autorização dos proprietários que constam nos cadastros públicos.





De acordo com o Delegado de Polícia Pedro Medina, titular da unidade, Brian foi autuado pela prática do crime de receptação qualificada e associação criminosa. As investigações estão em andamento para a identificação dos demais envolvidos.​