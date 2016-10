Polícia investiga assassinatos em bairros de São Gonçalo e Itaboraí

01/11/2016 às 09:30h Enviado por: Leticia Lopes





Por Thuany Dossares





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam dois assassinatos que ocorreram entre a tarde e a noite do último domingo na região.





Em Itaboraí, um homem identificado como Rafael de Oliveira Vieira foi encontrado morto, por volta das 16h30, na Rua A, no bairro Granja Cabuçu. De acordo com a perícia técnica, ele pode ter sido morto a pauladas. Além disso, foi constatado que Rafael ainda foi baleado em uma das mãos. De acordo com as investigações, o rapaz possuía anotações criminais como homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e corrupção ativa. Em represália à morte do jovem, criminosos ordenaram o fechamento de todos os comércios do bairro, na manhã de ontem.





No Vila Lage, em São Gonçalo, o corpo de um homem não identificado, aparentando ter 20 anos, foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo, na esquina entre a Avenida do Canal e Rua Lúcio Tomé Feiteira. Os corpos foram levados para o IML de Tribobó.