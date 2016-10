Presos durante ações da PM em bairros de SG

01/11/2016 às 09:25h Enviado por: Leticia Lopes

JR foi flagrado com drogas Foto: Divulgação Com ele foram apreendidas 162 cápsulas de cocaína Foto: Divulgação





Por Thuany Dossares







Um homem foi preso e um adolescente apreendido com drogas, entre a noite de domingo e a manhã de ontem, durante ações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) em bairros de São Gonçalo.





No Gradim, PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja foram até a favela do Gato para realizar uma operação de combate ao tráfico quando surpreenderam um menor, de 15 anos, na Rua Cruzeiro do Sul. Segundo os militares, o rapaz, que foi apreendido pela quarta vez, estava com 176 trouxinhas de maconha e rádio comunicador.





Já José Carlos da Silva Oliveira Júnior, mais conhecido como JR, de 28 anos, foi capturado por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), no Morro do Abacatão, no Boa Vista, na noite de domingo.





Os policiais informaram que seguiram para a comunidade à procura de um Honda Fit, que havia sido roubado momentos antes. Durante as buscas, os militares acabaram surpreendendo JR com 162 cápsulas de cocaína. Os dois casos foram registrados na 73ªDP(Neves).