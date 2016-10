Traficantes ‘invadem’ comunidade de Niterói

01/11/2016 às 09:20h Enviado por: Leticia Lopes

Liderados por Coruja, bando atacou rivais no Boa Vista Foto: Leonardo Ferraz





Por Thuany Dossares





A disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas do Morro do Boa Vista, em São Lourenço, Niterói, assustou moradores da comunidade durante a madrugada do último domingo.





De acordo com policiais do 12ºBPM (Niterói), cerca de 15 homens armados com fuzis e pistolas, ligados ao Comando Vermelho (CV), se dividiram em três carros para invadir o Boa Vista, que atualmente tem o tráfico controlado por bandidos da facção Amigo dos Amigos (ADA).





Ainda segundo os agentes, o bando foi liderado pelo chefão do pó do Morro do Serrão, no Cubango, Marcos Vinícius Lima dos Santos, o Coruja ou CR, e pelos chamados ‘frentes’ das comunidades do Juca Branco e Vila Ipiranga, no Fonseca, Piloto e Monstrão, respectivamente. O grupo estaria sendo guiado por um criminoso da Vila Ipiranga, identificado apenas como Eleefer, que teria sido expulso do Morro do Boa Vista.





Através de redes sociais, moradores relataram momentos de tensão durante o tiroteio entre os bandidos. No entanto, ninguém ficou ferido.





“O Boa Vista fica na divisa entre o Juca Branco e o Serrão. Não chegou a ter uma invasão. Foi mais um ataque, uma tentativa de demonstração de força. Assim que ficamos sabendo da troca de tiros, fomos até a comunidade e chegamos também a atuar até na Vila Ipiranga. O patrulhamento na região segue normal”, explicou o coronel Fernando Salema, comandante do 12ºBPM.