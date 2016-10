Bandidos armados com fuzis roubamcarga avaliada em R$ 100 mil no Gradim

01/11/2016 às 09:10h Enviado por: Leticia Lopes

Cigarros e bebidas foram retirados de furgão e colocados em van Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares





Bandidos fortemente armados com fuzis e pistolas utilizaram um carro blindado para roubar uma carga de bebidas e cigarros, avaliada em mais de R$ 100 mil, na manhã de ontem, no bairro Gradim, em São Gonçalo. Durante a ação, houve troca de tiros entre os bandidos e agentes que faziam a escolta dos produtos.





Os funcionários da empresa contaram que estavam a caminho de uma entrega, quando pelo menos sete homens encapuzados os atacaram na Rua Cícero Galdino. Os bandidos - que ocupavam um carro blindado, Golf preto, LSF-7280, roubado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - fecharam o veículo que escoltava o carregamento e atiraram. Durante o confronto, parte do bando, que estava num Honda Civic, foi até o furgão onde estava a carga e arrombou a porta com um pé de cabra. Em seguida, os bandidos passaram os produtos para uma van e fugiram, abandonando o automóvel blindado.





O caso foi registrado inicialmente na central de flagrantes da 73ªDP (Neves), mas será encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que investigará o crime.





Somente neste ano, foram registrados em São Gonçalo 447 roubos de carga no período entre janeiro e agosto - uma média de quase dois casos por dia.