Assaltantes não conseguem ligar carro e matam vítima

01/11/2016 às 09:00h

Mesmo sem reagir ao assalto, Marcio acabou morto por criminosos em rua do Engenho Pequeno Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena





O mecânico Marcio Vinicius Mourão Farhat, de 38 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto, na Rua Valdir dos Santos, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na tarde de ontem. Esse foi o segundo latrocínio (roubo seguido de morte) registrado na cidade em apenas três dias.





De acordo com familiares, Marcio estava ajudando numa obra na casa dos pais e seguia, de carro, para uma loja de material de construções no mesmo bairro. No meio do caminho, ele foi abordado por homens armados, que anunciaram o assalto.





O mecânico entregou todos os seus pertences e desceu de seu veículo, um Fluence preto, sem esboçar qualquer reação. Porém, mesmo assim, acabou atingido por três tiros. Testemunhas contaram que os criminosos não conseguiram ligar o veículo, que dá partida com um cartão, e efetuaram os tiros antes de fugir num Sandero, de cor prata.





O crime ocorreu por volta das 13h e deixou moradores do local chocados. Evangélico, Marcio era casado e deixou um casal de filhos: uma menina de seis anos e um menino, com apenas um ano de idade. Apesar de morar no bairro Santa Catarina, ele costumava frequentar o Engenho Pequeno, onde moram seus pais e seus sogros.





“Ele estava de férias do trabalho e usou esses dias para ajudar o pai. Um excelente filho, bom marido e um genro excepcional. Mas estamos abandonados à própria sorte. O Marcio não foi o primeiro e não será o último. Aqui não costuma passar uma viatura, mas agora que meu genro já está sem vida, caído no chão, já surgiram uns 10 carros de polícia. Agora é tarde demais. Só quero pedir que o comando do 7ºBPM olhe pra nós com respeito”, desabafou o aposentado Antônio Luiz, de 60 anos, sogro do mecânico.





Mário ocupava o cargo de chefe de oficina da concessionária Dinisa e trabalhava na filial de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. “Peço que Deus me dê forças para criar meus filhos e fazer a diferença nessa sociedade”, repetia aos prantos a esposa do mecânico. O caso está sendo investigado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.





Violência - Moradores do bairro contaram que o Sandero, usado na ação, já é um ‘velho’ conhecido no local. “Esse carro passa sempre cheio de homens roubando todo mundo. Já tínhamos avisado a polícia, que não fez nada”, indignou-se um aposentado. No final da tarde da última sexta-feira, o mecânico Edmar Araújo, 68, foi assassinado durante um assalto, no Zé Garoto, no dia do aniversário de 15 anos da neta.