Ciclista fica ferido ao ser atingido por moto na RJ-106

31/10/2016

O ciclista foi encaminhado ao hospital municipal em Maricá Foto: Divulgação

Por Marcela Freitas





Um acidente envolvendo um motoqueiro e um motociclista na quilômetro 21 da Rodovia RJ-106, na altura de São José do Imbassaí, no início da noite de ontem, deixou o condutor da bicicleta ferido.





O acidente aconteceu por volta de 19h40 na pista de sentido Niterói. De acordo com testemunhas, o ciclista atravessava a rodovia por um buraco da mureta de proteção que divide as pistas quando acabou sendo atingido pela moto.





O ciclista foi identificado como José Luiz Teixeira de Matos, 54 anos. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Maricá e encaminhado, com ferimentos pelo corpo, para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.





Pessoas que transitavam pelo local informaram que o motoqueiro não teria parado para prestar socorro à vítima. O caso foi registrado por policiais da 82ªDP (Maricá).