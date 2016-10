Corpo carbonizado pode ser de empresário sumido

31/10/2016 às 09:10h Enviado por: Rene Santos

Por Renata Sena

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) investigam se um corpo carbonizado, encontrado na tarde do último sábado, em Itaipuaçu, em Maricá, é do corretor de imóveis Cláudio Assis dos Santos, de 46 anos. Ele está desaparecido desde a última quarta-feira, 26, quando saiu de sua loja, no mesmo bairro.







De acordo com a polícia, o corpo foi localizado num matagal, na Rua dos Lírios, localidade conhecida como Bosque dos Flamboyants, em Itaipuaçu. Por coincidência, o local fica próximo a um terreno que pertence a Cláudio. O que reforça a possibilidade de a vítima ser o corretor é o fato de também terem sido encontrados no local um par de chinelos, um cordão de ouro e uma aliança que seriam de Cláudio.





A motocicleta que o corretor usava no dia em que desapareceu não foi encontrada. Os objetos e o corpo carbonizados foram encontrados a partir de denúncias anônimas feitas a policiais militares da 4ª Companhia (Maricá) que estavam de plantão.





Após o encontro, eles acionaram a Divisão de Homicídios. Os agentes da especializada isolaram a área e fizeram os procedimentos periciais por cerca de trinta minutos. Os restos mortais foram colocados no rabecão da Defesa Civil e levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.





A confirmação de que o corpo é de Cláudio, no entanto, só poderá ser feita depois da conclusão do exame de DNA. Cláudio saiu de sua imobiliária, localizada na Rua 1, na tarde da última quarta-feira por volta das 13h, e não retornou.