Morte de aposentado em assalto deixa população de SG em alerta

Por Renata Sena

Um dia antes da morte do mecânico Edmar Araújo, de 68 anos, - assassinado durante um assalto, no final da tarde de sexta-feira, no portão de casa, na Rua Pereira Ribeiro, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo -reportagem de O SÃO GONÇALO denunciou o pedido de socorro dos moradores do bairro, que penduraram faixas com alerta sobre a violência em ruas da região. Ontem, dois dias depois do crime, a equipe de OSG voltou ao local e ouviu o desabafo dos moradores, que evitam até sair de casa.





“Estamos implorando por ajuda e o poder público não faz nada. Nem a morte de um inocente chamou a atenção da polícia para intensificar o patrulhamento por aqui. Estamos abandonados à própria sorte”, desabafou um comerciante, que mora no local. A manhã de domingo, que costumava ser movimentada na rua residencial, agora é silenciosa e deserta.





“As pessoas evitam andar por aqui. Só saímos de casa quando é extremamente necessário. Os roubos aqui não tem hora para acontecer. Semana passada um menino, que não tinha mais de 14 anos, subiu a rua de bicicleta e roubou quem via pela frente. Só de telefone celular ele levou uns quatro. Isso em plena luz do dia”, contou uma aposentada. As faixas com as frases “Sorria Ladrão, você está sendo vigiado por moradores e câmeras”, e “Rua reservada para ladrões amadores”, foram colocadas entre as ruas Zulmira e Travessa Jurema, também no Zé Garoto. No Centro de São Gonçalo, cartazes com as frases “Perigo! Assalto 24h. Abandonados pelo poder público” e “Somos reféns na luta pelo direito de ir e vir”, também foram espalhados por diversas ruas.







Em nota, a PM informou que o município é patrulhado com rondas em viaturas e o batalhão teve seu efetivo reforçado com mais 22 policiais militares neste mês. Alegou que o comando da Unidade está atento às estatísticas e o policiamento é redimensionado a partir da mancha criminal com o objetivo de coibir tais ações criminosas.





