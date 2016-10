Açougueiro é executado a tiros em São Gonçalo

31/10/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

José Marcos foi assassinado na porta do seu açougue, onde cartaz convidava para seu enterro, ontem Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O açougueiro José Marcos de Almeida, conhecido ‘Magaiver’, foi assassinado na noite de sábado, na porta de seu açougue, na Rua Oswaldo Vieira de Souza, no Boa Vista, em São Gonçalo.







Segundo testemunhas, ele estava se preparando para fechar o açougue, quando os criminosos chegaram atirando. Quatro homens teriam participado da execução e fugiram em direção ao Morro do Abacatão, num Fiat Idea.





De acordo com o delegado Marcus Amim, da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a princípio se trabalha com a hipótese de execução. Entretanto, nenhuma outra motivação está descartada.





Rotina - Moradores do local contaram que o comerciante mantinha o açougue na região há mais 20 anos. Morador do Califórnia, José Marcos era descrito como uma pessoa bastante educada e querida na região. Após a execução vários pessoas foram ao local para saber informações sobre o caso. O corpo ficou sob a guarda de uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) até a chegada de homens do Corpo de Bombeiros, que ainda na noite de sábado, fizeram o transporte para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribibó.





Sepultamento - Parentes e amigos compareceram ao sepultamento de José Marcos, na tarde de ontem, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. O açougueiro deixa esposa e um casal de filhos.