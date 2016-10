Portal lança cartaz sobre desaparecido em Maricá

30/10/2016 às 09:35h Enviado por: Rene Santos

Foto: DIVULGAÇÃO

O portal dos Desaparecidos, do Disque-Denúncia, divulgou na tarde de ontem, um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar o empresário Cláudio Assis, de 46 anos, que desapareceu na última quarta-feira.

Conhecido no ramo imobiliário de Maricá, Cláudio saiu de sua loja, localizada na Rua 1, em Itaipuaçu, por volta das 13h de quarta-feira, e não retornou.

No momento do desaparecimento, o empresário usava bermuda marrom e camisa amarela com o nome de sua imobiliária: Canaã. Além disso, ele pilotava uma motocicleta Yamaha laranja, de placa KWZ-9415.

Até o final da tarde de ontem, agentes da 82ºDP (Maricá) que investigam o caso, não divulgaram nenhuma informação sobre o caso. Qualquer informação sobre a localização de Cláudio pode ser repassada para a família pelo número 97043-4235 ou para o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177. O anonimato é garantido.