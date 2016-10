Idoso é executado na porta de casa em São Gonçalo

30/10/2016 às 09:15h Enviado por: Rene Santos

Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime para iniciarem as investigações Foto: Julio Diniz

Por Daniela Scaffo, Renata Sena e Thuanny Dossares

Oque era para ser um dia festa para a família do mecânico Edmar Araújo, de 68 anos, se tornou num dia de tristeza. O idoso foi assassinado, no fim da tarde da última sexta-feira, durante um assalto, em frente à sua casa, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. O crime aconteceu por volta das 17h30, na Rua Pereira Ribeiro, quando ele descarregava os preparativos para a comemoração do aniversário de 15 anos de sua neta, que aconteceria ontem.



Segundo informações, o assaltante - armado com um revólver - pediu para que Edmar entregasse a chave de seu veículo, o Pálio Weekend cinza, placa LTW 0961. Sem reagir, o idoso entregou o seu carro para o criminoso, que ainda assim atirou contra a vítima. O mecânico chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade de saúde.

“Meu pai tinha acabado de estacionar o carro na calçada. Minha filha e minha mãe já haviam saído do carro e ele continuou descarregando as coisas que havia ido comprar para a festa. De repente, chegou um homem sozinho, armado e anunciou o assalto, falando ‘passa a chave, passa a chave’. Meu pai não reagiu, na mesma hora entregou as chaves e saiu. Mesmo assim aquele desgraçado atirou. Foi uma covardia, ele já não tinha conseguido o que queria? Agora o sangue do meu pai está no meu portão”, narrou, muito emocionada, a cabeleireira Elaine Cristina Pereira Ribeiro, de 42 anos, filha da vítima.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), que buscam imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar nas investigações. Nas redes sociais, vizinhos da vítima lamentaram o caso. “Além de levarem o carro dele, o assassinaram. Muito triste”, dizia uma das postagens.