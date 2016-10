Corpo de homem é achado na mala de carro abandonado em S. Gonçalo

30/10/2016 às 09:24h Enviado por: Rene Santos

Foto: Luiz Nicolella Foto: Luiz Nicolella

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, na manhã de ontem, na Rua Elisário Barbosa, na Amendoeira, próximo ao campo do Independente. De acordo com moradores, o veículo teria sido abandonado no local por volta de 18h de sexta-feira.



O corpo, da cor parda é de um homem e tinha aparentemente 30 anos, tinha marcas de mais de 10 tiros, entre crânio, dorso, braço, peito e abdômen, além de sinais de espancamento. A vítima foi encontrada apenas usando uma calça jeans e descalço. O carro, um Toyota Corola, de cor prata, ainda não tinha registro de roubo até o fechamento desta edição. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.