Moradores do Centro de SG colam cartazes para denunciar violência

30/10/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Os dados do ISP revelam um aumento de 120% nos casos de roubo a pedestres na área da 72ªDP Foto: Luiz Nicolella

Cartazes pendurados em cerca de 10 postes nas travessas São Gonçalo e Preciosa, no Centro de São Gonçalo, revelam o principal medo dos moradores do local: o risco de serem assaltados. Cansados de serem vítimas de ataques de bandidos, resolveram colar alertas nas duas vias, com o objetivo de chamar a atenção do poder público.



Nas folhas, podiam ser lidas as frases: “Perigo! Assalto 24h. Abandonados pelo poder público” e “Somos reféns na luta pelo direito de ir e vir”. A reclamação dos moradores é confirmada pelos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), que revelou um aumento de mais de 120% de casos de roubo a pedestre na área da 72ª DP (Centro). Segundo moradores, os cartazes demonstram a insatisfação com a falta de policiamento no local, que fica na saída do estacionamento do Partage Shopping.

“A polícia raramente passa por aqui, quando passa, é apenas uma vez. Em qualquer horário tem assalto nessas ruas, que são conhecidas como ‘rua do perdeu”, contou um morador, que preferiu não se identificar.

Outro comerciante que mora no local ainda contou que já foi vítima de dois assaltos e que tem medo até de manter sua loja aberta. “Hoje em dia, eu até fecho meu comércio mais cedo. Tenho medo de ser vítima novamente dos assaltos, que são constantes aqui. O comando do 7º BPM (São Gonçalo) não se pronunciou sobre o caso.