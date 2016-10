29/10/2016 às 10:14h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

Polícia Militar encontra muitas drogas em bairros

Policiais Militares do 25ºBPM (Cabo Frio) detiveram um homem e apreenderam dois menores na última quinta-feira em bairros diferentes em Araruama. No bairro do Corte, a PM apreendeu 134 sacolés de cocaína, um tablete de 1 quilo de maconha, meio quilo de pasta base de cocaína e uma réplica de pistola que estavam escondidos na parte da frente de uma casa na Rua Pernambuco.

De acordo ainda com eles, o suspeito de ser dono do material conseguiu fugir pulando um muro quando viu os agentes se aproximando do imóvel. Um adolescente de 17 anos que estava no local foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama) acompanhado da mãe para prestar esclarecimentos. O menor foi ouvido e liberado e a polícia porque nada foi comprovado contra ele.

No Bairro do Mutirão, um homem de 18 anos foi preso e um adolescente apreendido com 144 trouxinhas de maconha na Avenida Beira Rio. Os dois foram encaminhados para a 118ª DP (Araruama).

O homem foi autuado por tráfico de drogas e o adolescente por fato análogo ao mesmo crime. Os casos foram descobertos depois de denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local.