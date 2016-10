29/10/2016 às 10:07h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

Preso sob acusação de homicídio

Homem teria matado morador de rua em setembro como forma de vingança por agressão

>> Os policiais da delegacia de Cabo Frio prenderma o homem acusado de homicídio em Vila Nova

Policiais Civis da 126ªDP (Cabo Frio) prenderam na noite da última quinta-feira, um homem suspeito da morte de um morador de rua em Cabo Frio. Os policias chegaram ao suspeito na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, sob a coordenação do delegado Carlos Abreu, que realizou a prisão com bases nas investigações.

O suspeito teria sido agredido pelo morador de rua dias antes do crime, e como vingança, teria o matado a pedradas enquanto dormia. O delegado responsável pelo caso representou pela decretação da prisão temporária do autor, medida que foi deferida pela Justiça e cumprida por policiais da unidade.

O crime aconteceu no dia 22 de setembro, na Rua Aníbal Amador do Vale, Vila Nova, em Cabo Frio, próximo à Praia do Forte.

Búzios - Policiais da 127ª DP (Búzios) deverão ouvir, na próxima semana, os parentes de um homem que foi executado a tiros no final da tarde da última quinta-feira no cruzamento das ruas 53 e 20, no bairro Montevideo, no Alto da Rasa, na divisa entre Armação dos Búzios e Cabo Frio. A vítima caminhava na companhia da mãe, que levava um bebê no colo, e do irmão de dez anos, quando um carro de cor prata com dois ocupantes se aproximou e efetuou mais de dez disparos.

Além de ouvir os familiares, os policiais também tentarão captar imagens dos matadores através de câmeras.