29/10/2016 às 09:31h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

Moradores do Zé Garoto protestam contra violência

>> Faixas e cartazes alertam para riscos de assaltos no bairro

Preocupados com a onda de assaltos em São Gonçalo e com o avanço da violência no Zé Garoto, moradores do bairro afixaram cartazes e estenderam faixas entre as ruas Zulmira e Travessa Jurema para alertar a população sobre os riscos de se passar pelo local.

Segundo moradores, as frases “Sorria Ladrão você está sendo vigiado por moradores e Câmeras” e “Rua reservada para ladrões amadores” são gritos de alerta por mais segurança pública na região. A sensação de insegurança é refletida nos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, que revelam um aumento de 121% no número de roubos no bairro nesse ano.

O aposentado José França, 60, disse que assaltos na região acontecem a qualquer hora do dia. “Os celulares são os objetos mais roubados, mas nada escapa. Eles levam até as mochilas dos alunos que estudam em colégios próximos”, afirmou. A dona de casa Cíntia Sá, 40, disse que seu filho, de 16 anos, foi vítima de assalto, na última quinta-feira. “Ele ficou com uma arma na cabeça e teve que entregar o dinheiro”, contou. Em nota, a PM informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) está atento às estatísticas e o policiamento é redimensionado a partir da mancha criminal com o objetivo de coibir tais ações criminosas.