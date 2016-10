29/10/2016 às 09:23h Enviado por: Catriel Barros

Câmeras flagram assalto e bandido armado com fuzil em bairros de Niterói

>> Criminoso com fuzil circula em rua do Fonseca, enquanto homem tem moto roubada, em Icaraí

Câmeras flagraram, ontem e na última quinta-feira, duas ações de bandidos em diferentes bairros de Niterói. No Fonseca, imagens mostram dois homens numa moto se divertindo enquanto apontavam um fuzil para motoristas. Em Icaraí, um motorista filmou o momento que um homem teve sua motocicleta roubada por dois criminosos armados. Além disso, um tiroteio entre ladrões e seguranças dos Correios assustou moradores de Santa Rosa. Na Rua São Januário, no Fonseca, um vídeo, que está circulando nas redes sociais, mostram dois homens numa moto desfilando com um fuzil. Os criminosos ainda apontam o armamento em direção aos motoristas que passam pela via. Em seguida, eles fogem. Na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, uma das mais movimentadas do bairro, um motorista flagrou o exato momento em que um motoqueiro é roubado. Dois homens numa motocicleta param ao lado da vítima e anunciam o assalto. Enquanto o proprietário do automóvel saía do local da ação, os criminosos fugiram.

No bairro vizinho, em Santa Rosa, um tiroteio entre assaltantes e seguranças do Centro de Entrega de Encomenda (CEE) dos Correios assustou os moradores. Por volta das 7h, dois bandidos armados tentaram roubar uma moto de um dos funcionários dos Correios. Ao perceber a ação, seguranças da empresa reagiram e iniciaram uma troca de tiros. Surpreendidos, os bandidos fugiram, sem levar nada. Ninguém ficou ferido.

O comandante do 12ºBPM (Niterói), coronel Fernando Salema, afirmou que o policiamento na cidade está reforçado por policiais de outros dois batalhões. “Além do nosso policiamento normal, estamos contando com o apoio de policiais dos batalhões de Grande Eventos e do Choque. Nossa cidade é rodeada de comunidades controladas pelo tráfico e isso dificulta muito. Os bandidos descem, cometem o crime e retornam para favela, dificultando a ação policial. Não podemos entrar atrás deles de qualquer maneira, é preciso uma operação mais elaborada, planejada”, explicou Salema. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio, a 77ªDP (Icaraí), responsável pelas áreas de Icaraí e São Francisco, registrou de janeiro a agosto deste ano 181 roubos de veículos, média de 22 casos por mês.