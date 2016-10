29/10/2016 às 09:20h Enviado por: Catriel Barros

Taxista é morto com golpes de pá em assalto a residência

>> Adalberto foi executado em Maricá. Logo pós o crime, quatro jovens acabaram presos por PMs, dois deles pela morte do taxista. Pá usada pela dupla foi apreendida

“Ele amava aquele lugar e tinha o sonho de morar lá por achar tranquilo. Foi para o seu canto de sossego, e do sossego descansou para sempre”. O depoimento emocionado é da viúva do taxista Adalberto Silva, de 52 anos, encontrado morto, na noite de quinta-feira, dentro de sua casa de veraneio, em Itaipuaçu, Maricá.

Durante a tarde, dois rapazes foram presos e dois adolescentes apreendidos por policiais do 35ºBPM (Itaboraí), em Granjas Cabuçu, Itaboraí. Dois deles são acusados de envolvimento na morte do taxista e os outros dois por receptação do material roubado na residência da vítima. Morador da Ilha do Governador no Rio, Adalberto seguiu terça-feira para sua casa de praia, na Rua 80, no bairro Jardim Atlântico, para descansar por dois dias. No entanto, o período de folga terminou em tragédia. O taxista foi assassinado com golpes de pá e uma garfada no pescoço. De acordo com os agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), o crime teria sido cometido por Ângelo Pontes Aguiar Poleze, 18, e um adolescente, de 16 anos, dentro da residência do taxista, na noite de quarta-feira. Ainda segundo a polícia, após cometer o crime, os acusados roubaram uma televisão, além de um aparelho de home theater e um ar condicionado. Em seguida, eles fugiram no veículo Fox, de cor vermelha, que estava com o taxista.

A esposa da vítima, que preferiu não se identificar, contou que o último contato que teve com o marido ocorreu momentos antes dele ser assassinado.

“Na terça-feira eu mandei uma mensagem no final da noite e ele me respondeu às 7h40 da quarta-feira. Desde então, não conseguimos mais contato. Como o sinal lá não é muito bom, iríamos aguardar ele voltar para casa. Meu marido era um verdadeiro pai de família, trabalhador, guerreiro, batalhador. E ainda era uma pessoa muito alegre, animada, adorava ver aquela casa cheia, fazer festa. O sonho dele era morar naquele lugar depois que se aposentasse. Ele era o alicerce da nossa família, foi meu companheiro por 30 anos”, desabafou a viúva.

Muito emocionado, o filho da vítima não se conformava com a perda do pai. “Meu velho, que falta que você já está fazendo. Meu Deus, que dor insuportável é essa? Mataram meu pai, eu quero meu pai de volta. Era um homem tão bom, vivia para a família e para o trabalho”, repetia entre as lágrimas.

Prisão - Na tarde de quinta-feira, Ângelo e o adolescente, além de Gustavo Garcia Xavier, 18, e um menor, de 15 anos, foram surpreendidos por policiais do 35ºBPM (Itaboraí), quando passavam por uma trilha que divide as localidades do Sapê e Granja.

Os PMs contaram que por estarem sem os documentos do carro, os jovens tentaram suborná-los com os eletrodomésticos, que segundo eles, Gustavo teria comprado por R$ 600 para seu enxoval de casamento. Ainda segundo os policiais, um dos rapazes acabou confessando o crime e o grupo foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Ângelo e o menor, de 16 anos, foram autuados pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Já Gustavo e o adolescente, de 15 anos, responderão pelo crime de receptação. “Para mim são todos uns monstros. Eu ainda fico me perguntando o porquê. Nada irá trazer o meu marido de volta, mas o fato deles já serem presos ameniza um pouco a nossa dor. A justiça dos homens já foi feita e a justiça de Deus também irá chegar”, finalizou a mulher de Adalberto.