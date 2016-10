Manhã violenta na Zona Sul de Niterói

28/10/2016 às 13:45h Enviado por: Thiago Soares

Foto: Reprodução Internet

A sexta-feira (28) começou violenta em Niterói. Em Santa Rosa, uma troca de tiros entre assaltantes e seguranças do Centro de Entrega de Encomenda (CEE) dos Correios assustou quem saía de casa para trabalhar. Já em Icaraí, um homem teve sua moto roubada por dois ocupantes de outra motocicleta.





Por volta as 7h, dois bandidos armados tentaram roubar uma moto de um dos funcionários dos Correios. Ao perceber a ação, seguranças da empresa reagiram e iniciaram um troca de tiros. Surpreendidos, os bandidos fugiram, sem levar nada. Ninguém ficou ferido.





Aproximadamente no mesmo horário, um homem teve sua moto roubada na Rua Gavião Peixoto, uma das principais e mais agitadas de Icaraí. Dois homens chegaram em uma motocicleta, sem placa, e abordaram a vítima, que entregou a moto sem oferecer reação.





Um motorista que estava a poucos metros do local do assalto registrou toda ação em seu celular. Os ladrões demoraram menos de 20 segundos para abordar o homem e fugir com sua moto.