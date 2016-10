Acusados de latrocínio são presos em Itaboraí

28/10/2016 às 13:33h Enviado por: Thiago Soares

Criminosos roubam e matam homem em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Acusados de cometer latrocínio - roubo seguido de morte - e receptação em Itaipuaçu, na última quarta-feira, dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, na tarde de quinta, em Granjas Cabuçu, Itaboraí. Eles foram abordados por policiais do 35ºBPM (Itaboraí) quando trafegavam no veículo da vítima. Na execução, os criminosos utilizaram um pá e um garfo como armamentos.





Segundo informações da polícia, inicialmente o quarteto foi levado para a delegacia para averiguação do estado do veículo, já que os jovens não portavam documentação. Após descobrir o endereço do verdadeiro dono do carro, agentes da polícia civil foram ao local e encontraram o corpo de Adalberto Silva, de 52 anos. Ele estava com um garfo cravado no pescoço e havia recebido golpes de pá.





Depois da descoberta do crime, Angelo Pontes Aguiar Poleze, de 18, e um menor, de 16, confessaram ter executado o homem. Já Gustavo Garcia Xavier, de 18 anos, e um menor de 15, negaram participação na morte. Os criminosos disseram ainda que roubaram alguns bens materiais da residência.





A vítima, Adalberto, era morador da Ilha do Governador, no Rio, mas mantinha uma casa de praia na Rua 80, em Itaipuaçu. Ele saiu de casa na terça-feira, em direção a Maricá, com a promessa de que retornaria na quinta. No entanto, o último contato que fez com a família foi na manhã de quarta-feria, momentos antes de ser brutalmente assassinado.





O quarteto foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói (DH). Angelo e o menor, de 16 anos, foram autuados pelo crime de latrocínio. Já Gustavo e o adolescente de 15 anos, responderão pelo crime de receptação.