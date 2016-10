Salva de tiros e proibidão em festa de ‘chefão do pó

28/10/2016 às 09:20h Enviado por: Leticia Lopes

Morro do Feijão foi palco de aniversário do traficante Biel Foto: Júlio Diniz

Por Renata Sena

A música alta, que podia ser ouvida de longe, não deixava dúvidas para os moradores do Paraíso, em São Gonçalo: mais uma edição do baile funk irregular - bancado pelo tráfico de drogas - estava acontecendo no Morro do Feijão.

A euforia, no entanto, era maior do que a comum nas noites de quarta-feira. Segundo denúncias, o traficante conhecido Biel, que controla a venda de drogas na comunidade, estava comemorando seu aniversário.

Com direito a salva de tiros, o bandido recebeu convidados da Favela Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio, e de comunidades de São Gonçalo, como Salga, Jaqueira, Coruja, Martins e Salgueiro.

“Toda quarta-feira é a mesma coisa, mas dessa vez foi pior. Ninguém dormiu. Além do som, ainda passamos a noite ouvindo os tiros”, desabafou uma moradora, que preferiu não se identificar.