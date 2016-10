‘Velha guarda’ do tráfico é procurado pela Polícia

28/10/2016 às 09:10h Enviado por: Leticia Lopes

Por Thuany Dossares

Um dia após OSG divulgar com exclusividade que traficantes do Morro da Doze, no Mutuapira, em São Gonçalo, estariam cobrando R$ 20 mil e dezenas de cestas básicas por mês para permitir que ônibus que fazem a linha 526 (Antonina x Niterói) parem em seu ponto final, agentes da 72ªDP (Mutuá) fazem buscas por Arthur Marques Quintanilha, o Arthur Mirringa, de 48 anos, líder da venda de drogas da comunidade. Contra ele, há sete mandados de prisão pelos crimes de tráfico e homicídio. “Nossas investigações sobre o caso estão apenas iniciando. Estamos apurando a participação do Arthur e de sua quadrilha nessa cobrança. Se comprovado, todos serão indiciados pelos crimes de associação ao tráfico e extorsão. Ainda iremos ouvir a empresa”, explicou o delegado Mário Lamblet.

Arthur Mirringa é um velho conhecido da polícia, iniciando sua vida criminosa ainda na década de 1990. A primeira vez que seu nome foi parar em inquéritos foi em 1992, quando foi acusado de homicídio. Foi também nos anos 90 que Mirringa ficou conhecido como o líder do tráfico nas comunidades do Mutuapira, como os morros da Doze e das Piranhas. Nessa época, o foragido também agia na Região dos Lagos, tendo sido investigado por roubo e receptação nos municípios de Saquarema e Araruama. O traficante possui em seu ‘currículo’ nove anotações criminais, sendo três por homicídios, três por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de formação de quadrilha, falsidade de documento e uso de documento falso.

Arthur Mirringa passou três vezes por presídios estaduais, sendo a primeira vez em 1996, ganhando sua liberdade no ano seguinte. Em 2000, ele voltou para cadeia, tendo fugido um ano depois. Sua última passagem foi de 2002 até 2011, no Instituto Penal Edgar Costa, no Centro de Niterói, de onde também escapou.