Acusado de assalto é morto após perseguição em Niterói

28/10/2016 às 09:00h Enviado por: Leticia Lopes

Segundo a polícia, menor atirou nos militares ao ser flagrado assaltando um casal, no Centro Foto: Sandro Nascimento Segundo a polícia, menor atirou nos militares ao ser flagrado assaltando um casal, no Centro Foto: Sandro Nascimento Costela: preso em flagrante Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Uma perseguição de agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) a uma dupla de criminosos, pelas principais vias do centro de Niterói, terminou com um jovem morto e outro preso, na manhã de ontem.

Os militares contaram que viram Sandro Freitas de Carvalho, o Costela, 18 anos, e um menor, 17, que ocupavam uma motocicleta roubada, tentando roubar um carro, que seria uma viatura descaracterizada da Polícia Federal, na Avenida Visconde do Rio Branco, em frente às Barcas. Os acusados, moradores do Morro dos Marítimos, no Barreto, conseguiram escapar, mas os PMs iniciaram buscas. Na Avenida Feliciano Sodré, próximo ao Moinho Atlântico, eles flagraram os rapazes assaltando um casal que estava numa moto Honda CB 300 dourada, por volta das 8h.

Segundo os policiais, ao ver a aproximação da viatura, o adolescente, que portava uma pistola calibre 40, atirou. Durante o confronto, ele foi atingido por um dos disparos e não resistiu ao ferimento, morrendo no local. Já Costela tentou correr, mas foi alcançado poucos metros depois.

O caso foi registrado como morte em decorrência de intervenção policial na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).