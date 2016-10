Empresário do ramo imobiliário desaparece em Maricá

27/10/2016 às 12:12h Enviado por: Thiago Soares

Empresário desapareceu ontem, depois de sair de sua loja em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Um conhecido empresário do ramo imobiliário de Maricá desapareceu, na tarde de ontem, em Itaipuaçu, no mesmo município. Cláudio Assis, de 46 anos, saiu de sua loja, localizada na Rua 1, por volta das 13h, e não retornou.





No momento do desaparecimento, o empresário usava bermuda marrom e camisa amarela com o nome de sua imobiliária: Canaan. Além disso, ele pilotava uma motocicleta Yamaha laranja, de placa KWZ-9415.





De acordo com Viviane Carvalho, esposa do empresário, não havia nenhum cliente agendado para o horário do desaparecimento. Ela disse ainda que Cláudio sempre usava capacete e uma jaqueta quando visitava locais mais distantes, o que não ocorreu.





"Não havia ninguém agendado. Além disso, não está faltando nenhuma chave residencial aqui nos registros. Acredito que ele tenha saído para algum lugar perto, já que deixou seu capacete e sua jaqueta na loja", contou.





Desesperada, Viviane revelou que já percorreu todas as delegacias, hospitais e IML's da região. Agora, de acordo com ela, só resta esperar, já que não há mais locais onde possa localizar seu esposo.





"Já fomos em todos os municípios próximos. Delegacias de Maricá, São Gonçalo e Niterói. Hospitais e IML's de todas as cidades e não encontramos nenhuma registro com o nome dele. Agora, infelizmente, nos resta esperar", revelou.





A esperança dos familiares de Cláudio é de que as imagens das câmeras de segurança da loja possam dar alguma pista sobre o que tenha acontecido.





Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Cláudio, pode entrar em contato com a família pelo número 97043-4235 ou com o Disque-Denúncia, através do telefone 2253-1177.