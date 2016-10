27/10/2016 às 11:07h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Divulgação

Uma perseguição acabou em morte e prisão, na manhã desta quinta-feira, no Centro de Niterói.

Policiais do Batalhão de Choque flagraram o momento em que dois homens armados assaltavam um casal, na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, por volta das 8h. Houve troca de tiros entre os agentes e os assaltantes. Um dos homens morreu e o outro foi preso. A Divisão de Homicídios está no local.

*Em apuração