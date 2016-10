Polícia Civil prende receptador de carros clonados na Zona Oeste

27/10/2016 às 10:50h Enviado por: Leticia Lopes

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), sob coordenação do Delegado de Polícia Marcelo Martins, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, durante diligências com o objetivo de localizar um veículo clonado cuja investigação está sendo feita pela especializada, encontraram o veículo GM, Prima, na Rua J, esquina com Rua Seabra Filho, no bairro Santa Helena, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, o veículo era de José Nilson Gonçalves Batista que foi preso em flagrante e conduzido à DRFA. O criminoso estacionava sempre o carro, do lado da rua oposta à sua loja, tentando esquivar-se da atuação policial.

Em pesquisa na unidade, os policiais verificaram que José Nilson já possuía registros, inclusive por receptação de outros veículos de origem criminosa (furto/roubo).

O Delegado Marcelo explicou que a pena do crime de receptação é de até quatro anos.