Polícia apreende menores acusados de participarem de estupro coletivo

27/10/2016

Foto: Divulgação

Quatro adolescentes foram apreendidos por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, ontem, acusados de participarem do estupro coletivo contra uma vendedora de roupas, 34s, na Lagoinha, em São Gonçalo. Pelo menos 10 menores são suspeitos de envolvimento no crime. Dois deles já haviam sido apreendidos em flagrante.



Em depoimento na sede da especializada, os acusados alegaram que praticaram sexo com a vítima de forma consensual. No entanto, o exame de corpo de delito apontou para o uso de violência, configurando estupro. “Esse caso está com as investigações avançadas e em breve será solucionado”, disse um dos policiais responsáveis pela investigação.

Todos os adolescentes foram encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude de São Gonçalo.