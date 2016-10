Flagrado com drogas em comunidade do Fonseca

27/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Agentes apreenderam 100 cápsulas de cocaína e 132 sacolés de maconha Foto: Divulgação

PMs apreenderam um menor, na manhã de ontem, na comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói.



Os PMs contaram que foram até a Rua Henrique Lage para apurar denúncias de arrastões naquela região. No local, os militares encontraram agentes da 78ªDP (Fonseca), que investigavam o mesmo caso.

Com novas informações, as equipes policiais surpreenderam um adolescente, de 17 anos, com 100 cápsulas de cocaína e 132 sacolés de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 76ªDP (Centro).