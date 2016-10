Criminosos atacam PMs a tiros em rua do Rocha

27/10/2016 às 10:45h Enviado por: Leticia Lopes

Viatura chegou a ser atingida por disparos, mas ninguém se feriu Foto: Divulgação





Uma viatura do 7ºBPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros, na Rua Rio Madeira, no Rocha, em São Gonçalo, no início da manhã de ontem.

De acordo com os militares, dois homens, que estavam sentados numa mesa de sinuca, efetuaram pelo menos 18 tiros contra os PMs, que passavam pela via. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um jovem, de 22 anos, que estava próximo dos criminosos, foi detido e encaminhado para a 72ªDP (Mutuá), mas acabou liberado após prestar depoimento.