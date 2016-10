Homem realizava assaltos com farda da PM em Maricá

27/10/2016 às 10:40h Enviado por: Leticia Lopes

Márcio foi preso por policiais 'de verdade' após roubar celular Foto: Divulgação





Acusado de praticar assaltos vestindo uma farda de sargento da PM, Márcio Leonardo de Carvalho Cirilio, de 37 anos, foi preso por policiais do 12ºBPM (Niterói), no final da manhã de ontem, em Cordeirinho, Maricá. Com o acusado, além da farda, os agentes apreenderam um simulacro de pistola e ainda recuperaram um celular.

Os PMs contaram que chegaram ao falso PM após rastrearem um iPhone que havia sido roubado por ele. No endereço indicado, os policiais encontraram o acusado e o carro usado no crime. Márcio foi encaminhado para 82ªDP (Maricá), onde acabou autuado por roubo. Na delegacia, ele alegou que comprou a farda por que sonhava em ser PM. No entanto, na própria distrital, já haviam diversas denúncias sobre a ação do falso policial na região.