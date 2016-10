Corpo de jovem é encontrado em porta-malas de veículo roubado

27/10/2016 às 10:35h Enviado por: Leticia Lopes

Segundo peritos, Lucas foi executado com pelo menos 5 tiros Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O corpo de um jovem identificado como Lucas Conceição dos Santos, de 22 anos, foi encontrado, na manhã de ontem, dentro de um carro, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Bagé, para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi assassinada com pelo menos cinco tiros na cabeça, tórax e braços, por volta das 3h.

Lucas foi encontrado morto pelos próprios familiares no porta-malas do Citroen C3 vinho, placa KVR-3845, roubado na área da 72ªDP (Mutuá), que estava estacionado num campo de futebol. Eles contaram que o rapaz havia saído de casa por volta das 11h de terça-feira e, desde então, não havia sido mais visto.

Segundo o delegado Vilson de Almeida, responsável pelo caso, a principal linha de investigação é execução. A polícia vai apurar a informação de que o crime foi cometido por traficantes da Favela do Espantalho, no Porto Novo. O corpo de Lucas, que tinha três filhos e deixou a esposa grávida de seis meses, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.