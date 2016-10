Homem é preso com drogas na Palmeira

26/10/2016 às 14:58h Enviado por: Thiago Soares

Adolescente foi surpreendido com drogas na Palmeira Foto: Divulgação

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 12ªBPM (Niterói) prenderam um homem, na manhã de ontem, na comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói.





Os PMs contaram que foram até a Rua Henrique Lage para averiguar denúncias de arrastões naquela região. No local, os militares encontraram agentes da 78ªDP (Fonseca), que já investigavam o mesmo caso.





Com novas informações, as equipes policiais se juntaram e seguiram para a Comunidade da Palmeira, onde surpreenderam um adolescente, de 17 anos, com drogas. O jovem estava com 100 cápsulas de cocaína, 132 sacolés de maconha, um rádio de comunicação e R$ 10 em espécie, fruto da venda de drogas.





O acusado foi encaminhado para a 76ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.