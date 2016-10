Filho de ‘chefão’ do tráfico é apreendido em Niterói

26/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento Adolescente estava foragido Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Suspeito de integrar uma quadrilha responsável por diversos roubos na Zona Norte de Niterói, um adolescente, de 17 anos - filho do chefe do tráfico do Morro Buraco do Boi, no Barreto, na Zona Norte de Niterói, preso há 11 anos - foi apreendido, na manhã de ontem.

O menor foi surpreendido numa casa, na Travessa José da Silva, durante uma operação de militares do Serviço de Inteligência do 12ºBPM (Niterói) e inspetores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão em aberto.

Ao ser capturado, o menor indicou aos policiais onde estaria o Ford Fiesta prata, placa KXB-5037, roubado no último dia 20, no Porto Velho, em São Gonçalo. No interior do carro, foi encontrada uma pistola.

Os agentes contaram que foram até a comunidade para verificar uma informação que apontava a localização do adolescente e de integrantes da quadrilha do bandido conhecido como Sem Bolso, que estariam efetuando diversos assaltos na região. De acordo com as investigações, Sem Bolso é suspeito de envolvimento num assalto no Fonseca, que terminou com um agente penitenciário baleado, no dia 11 de setembro.