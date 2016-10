PM já tem novo comandante geral

26/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

O coronel Wolney Dias Ferreira assumiu, na manhã de ontem, o comando geral da Polícia Militar. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), no Centro. À tarde, ele se reuniu com todos os comandantes, chefes, coordenadores e diretores das unidades da corporação. Segundo o novo comandante, que já esteve à frente dos batalhões de Niterói e Itaboraí, uma das primeiras medidas a serem tomadas será um estudo para reformular as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

“Vamos fazer um estudo para remodelar o projeto. Podemos avançar para melhorar o que temos. Nossos recursos são limitados, então temos que fazer mais com menos”, afirmou.

Wolney Dias assume o comando da corporação no lugar do coronel Edison Duarte, que tomou posse em janeiro deste ano.

As mudanças já iniciarão na próxima segunda. “Inicialmente no escalão tático, consequentemente, no escalão de execução”, declarou. A partir da segunda-feira também haverá mudanças nos comandos de algumas unidades da corporação. Hoje, o coronel Danilo assume a chefia do gabinete do comando-geral no lugar do coronel Yunes. No 4º CPA, assume o coronel Camargo.