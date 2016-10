Polícia identifica mais um suspeito de participação em estupro coletivo

26/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Por Renata Sena

As vésperas de completar maioridade, um adolescente - flagrado por imagens de câmeras de seguranças puxando a vendedora, de 34 anos, vítima do estupro coletivo, para dentro do banheiro de um bar - foi identificado e já prestou depoimento na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam-SG). Como o crime ocorreu dias antes do acusado completar 18 anos, se condenado, ele irá responder por fato análogo ao crime de estupro e ficará apreendido por, no máximo, três anos.

Esse é o sexto envolvido identificado pelos agentes da Deam. Outros dois adolescentes foram apreendidos em flagrante, na Lagoinha, em São Gonçalo, há pouco mais de uma semana. Na segunda-feira, a delegada Débora Rodrigues, responsável pelo caso, revelou que a vendedora já havia sofrido outro estupro coletivo em 2013.

Na ocasião, 12 homens participaram do crime. Destes, sete já foram identificados. A vendedora, que têm três filhas, foi ameaçada por traficantes e buscou abrigo em outra cidade. A polícia solicitou que a mulher fosse incluída no Programa de Proteção à Vítima e Testemunha.