‘Meninos’ do tráfico invadem ‘Minha Casa, Minha Vida’

26/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no local Foto: Sandro Nascimento José William investiga o caso Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Policiais da 78ªDP (Fonseca) investigam a ação de traficantes, ligados à facção Comando Vermelho (CV), no condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Além de apurarem a existência de pontos de venda de drogas instalados no interior do conjunto habitacional Zilda Arns, os agentes também investigam a informação de que os criminosos estariam expulsando moradores dos seus apartamentos para venderem os imóveis.

Na manhã de ontem, com o apoio de policiais do 12ºBPM (Niterói), os agentes da distrital realizaram uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão por associação ao tráfico de drogas no conjunto habitacional.

“Temos um inquérito para investigar o tráfico de drogas no Zilda Arns há mais de um ano e já fizemos diversas operações lá. Durante essa ação, três pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos e uma delas disse que ganhou um apartamento dos ‘meninos’. Então agora nós iremos apurar quem de fato seriam esses ‘meninos’, se realmente são traficantes. Além de investigarmos também quem morava nesse imóvel antes, e se houve a expulsão de algum morador para que o tráfico fizesse alguma doação. Essa é a primeira vez que ouvimos algo nesse sentido”, esclareceu o delegado José Willian de Medeiros. Os policiais foram, também, até a construção do condomínio do projeto do governo federal ‘Minha Casa, Minha Vida’, no Morro do Castro, em São Gonçalo, para verificar uma informação de que traficantes da localidade estariam impedindo o andamento das obras.

“Mesmo não pertencendo a nossa área, fomos até às obras do conjunto que está sendo construído no Morro do Castro. Lá nós conversamos com responsáveis pelas obras que disseram desconhecer a intervenção de traficantes, ameaças, pedidos de dinheiro ou de apartamentos. Eles chegaram a se colocar à disposição para prestar esclarecimentos aqui na delegacia”, finalizou o delegado.