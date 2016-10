Ex-policiais são condenados pela morte de Subtenente da Polícia Militar

25/10/2016 às 12:00h Enviado por: Thiago Soares

Ex-presidente da Viradouro, Marco Lira é acusado de homicídio Foto: Divulgação

Depois de mais de 10 horas de julgamento, ontem, na 3ª Vara Criminal de Niterói, o ex-presidente da Viradouro e ex-policial civil Marco Antônio Lira foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de um subtenente da Polícia Militar. Outros dois réus, Walter Carneiro da Silva Filho e Sandro Borges Soares, ex-policiais militares, também foram condenados a 21 e 19 anos de prisão, respectivamente.





O subtenente Carlos Elmir Pinto de Miranda, de 50 anos, foi assassinado em julho de 2012, na Região Oceânica da cidade. Dois anos depois, Marco Lira for preso por agentes da Divisão de Homicídios. Marival Gomes da Silva, que já foi Secretário Municipal de Segurança de Niterói, também foi preso. Além da participação no crime, os réus também são acusados de envolvimento numa quadrilha de contraventores que atua em Niterói. Outros dois ex-policiais militares, Anderson Portugal e Nathan Augusto da Silva, também respondem pelo assassinato do subtenente.