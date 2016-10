Ex-presidente da Viradouro é julgado por morte de PM

25/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Lira é acusado de envolvimento na morte do subtenente Miranda Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Preso há dois anos, o ex-policial civil Marco Antônio Lira, ex-presidente da Unidos do Viradouro, sentou no banco dos réus, ontem à tarde, sob acusação da morte do subtenente da PM Carlos Elmir Pinto de Miranda, de 50 anos, em julho de 2012, na Região Oceânica de Niterói.

Ele também é apontado como integrante de uma quadrilha de contraventores que atuava no município. Walter Carneiro da Silva Filho e Sandro Borges Soares também foram julgados na 3ª Vara Criminal de Niterói. Até o final da noite de ontem, a sessão ainda não havia sido encerrada.

Marco Lira foi preso em agosto de 2014 por agentes da Divisão de Homicídios. Na ocasião, Marival Gomes da Silva, que foi secretário municipal de segurança de Niterói, ex-policial civil e ex-vereador, chegou a ser detido. Além deles, o policiais Anderson Portugal, Sandro Borges Soares e Nathan Augusto da Silva Pereira, além do ex-PM Walter Carneiro, também respondem pelo assassinato do subtenente.