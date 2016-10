Motorista é morto a tiros ao deixar casa da namorada

25/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Jeferson ainda tentou fugir Foto:

Por Thuany Dossares

O motorista de ônibus Jeferson Ferreira Ferraz, de 27 anos, foi assassinado a tiros, no final da noite de domingo, na casa da namorada, no bairro Nova Capital, em Itaboraí.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local, na Rua Seis, próximo ao Campo do Novo Horizonte, para realizar perícia técnica e constataram que o crime aconteceu por volta das 23h50.

De acordo com as investigações, Jeferson saía da casa da namorada e já estava em cima de sua moto, em frente ao portão, quando foi surpreendido por pelo menos três homens armados. Ele ainda teria tentado entrar na residência para fugir dos criminosos, mas não resistiu aos ferimentos e caiu no quintal da casa. O cunhado da vítima, que preferiu não se identificar, contou que ele era um jovem muito querido e que a família ainda não sabe o que pode ter acontecido.

“Ele estava de carro num outro lugar e foi em casa pegar a moto para ir à casa da namorada. Ainda não sabemos direito o que houve, já estávamos preparados para dormir quando ela ligou avisando que o Jeferson tinha sido baleado. Na mesma hora seguimos para o local. Ele era muito trabalhador, um rapaz bom, responsável, excelente pessoa, querido demais. Chegava na minha casa e sempre brincava com os sobrinhos, fazia a festa com as crianças”, lamentou. Muito emocionada, a irmã do motorista de ônibus não teve condições de falar sobre o caso. O corpo de Jeferson foi enterrado na tarde de ontem, no Cemitério Municipal de Itaboraí.