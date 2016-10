‘Diretoria do tráfico’ proíbe roubos no Centro de Niterói

25/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

No comunicado, traficantes dizem que não apoiam crimes e pedem respeito aos moradores Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

Como acontece em algumas favelas de São Gonçalo, incluindo o Complexo do Anaia, no bairro de mesmo nome, e no Morro da Dita, no Complexo do Jóquei, traficantes do Morro do Estado, no centro de Niterói, espalharam cartazes proibindo roubos no entorno da comunidade. A ordem teria partido do chefão do tráfico local, Wallace Araújo Torres, o Anão, preso há dois anos.

No aviso, afixado em postes nas Ruas Quinze de Novembro e Doutor Borman, nas proximidades da Praça do Rink, os traficantes que se autodenominam como ‘A Diretoria’ avisam que é proibido roubar cidadãos, comércios, celulares, carros e motos. No fim do comunicado, eles ainda ordenam que os moradores sejam respeitados. Mas, diferentemente dos cartazes espalhados por comunidades de São Gonçalo, em Niterói não existem ameaças a quem continuar praticando os crimes na região.

Morador das redondezas do Morro do Estado, um comerciante, que preferiu não se identificar, lamentou a ousadia dos bandidos. “Infelizmente, chegamos a esse ponto. Atualmente nós vivemos conforme eles mandam. Traficantes ordenando o fim dos assaltos seria engraçado se não fosse trágico”, ironizou.

Para o comandante do 12ºBPM(Niterói), coronel Fernando Salema, é preciso averiguar se os cartazes foram realmente confeccionados pelos traficantes. Ele ainda informou que o policiamento está reforçado no Centro da cidade.

“Primeiramente, vamos investigar para ter certeza que isso partiu dos bandidos. Sei que isso já ocorre em São Gonçalo e no Rio, mas sempre sem essa confirmação. Em relação aos roubos, o policiamento está reforçado naquela região com policiais do Batalhão de Grandes Eventos. Prendemos mais de 1,5 mil criminosos de janeiro a agosto, mas eles sempre voltam às ruas, o que deixa de ser um problema só da polícia. Outro ponto é que a ação é normalmente sem utilização de armas, o que dificulta nosso trabalho, já que não podemos ficar abordando todos pela rua”, explicou Salema. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio, a 76ªDP (Centro), responsável pela área, registrou 1.332 roubos de janeiro a setembro desde ano naquela região, uma média de cinco por dia.