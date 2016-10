Câmera de segurança flagra vítima de estupro coletivo sendo levado por criminosos para o banheiro de bar

24/10/2016 às 18:16h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Reprodução

A polícia identificou mais cinco adolescentes, acusados de participarem do estupro coletivo contra uma vendedora, de 34 anos, no bairro do Lagoinha, em São Gonçalo, no dia 17 de outubro. Um vídeo, obtido por OSG, mostra o momento em que alguns menores levam a vítima para o banheiro do bar, onde ocorreu o crime, para que ela fizesse sexo oral neles.









De acordo com a delegada Débora Rodrigues, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (Deam-SG), que assumiu as investigações na última sexta-feira, as imagens serão analisadas cautelosamente, a fim de constatar mais indícios da ação dos estupradores e, possivelmente, identificar outros envolvidos.









Segundo as investigações, a mulher estava acompanhada de um amigo num bar, na Rua Cardeal Sebastião Leme, quando alguns jovens chegaram no estabelecimento e a obrigaram a fazer sexo oral em todos eles. Depois, o amigo foi libertado, mas a vítima acabou sendo novamente atacada pelos rapazes, e levada para a Rua Caetano Moura, que é deserta e sem iluminação, onde voltou a ser estuprada.