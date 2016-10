Dois mortos em caçada a 'assassino de ´policial'

24/10/2016 às 11:31h Enviado por: Leticia Lopes





Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram uma operação no centro do Rio em apoio às equipes da Delegacia de Homicídios da Capital, que investigam uma tentativa de assalto que deixou um policial morto e uma criança ferida no domingo.





As equipes da DH realizaram diversas buscas ao longo deste domingo, 23, para investigar um latrocínio - roubo seguido de morte - em uma loja na Rua Sacadura Cabral, no centro do Rio. Um policial militar e sua filha, de 10 anos, foram baleados. O policial, que não teve a identidade divulgada, morreu no local, e a criança, baleada em uma das pernas, foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar e depois transferida ao Hospital Central da Polícia Militar.