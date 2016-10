Policial Militar morre durante tentativa de assalto no Rio.

24/10/2016 às 10:27h Enviado por: Catriel Barros

Um policial militar e sua filha de 10 anos foram baleados hoje (23) durante uma tentativa de assalto no centro da cidade do Rio de Janeiro. O policial, que não teve sua identidade divulgada pela Polícia Militar, morreu no local.





Sua filha de 10 anos foi baleada em uma das pernas e encaminhada, inicialmente, ao Hospital Souza Aguiar, no centro. Depois, ela foi transferida para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, também no centro da cidade.





Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu durante o roubo de uma loja na Rua Sacadura Cabral. O Batalhão da Praça da Harmonia (5º BPM) faz buscas na região para tentar prender os assaltantes.





A Polícia Militar divulgou uma nota sobre a morte do agente: “É sempre com pesar que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro recebe a notícia do falecimento de seus policiais militares. O Comando da Corporação está dedicado a prestar todo apoio à família, além de prestar as últimas homenagens a este policial. A corporação concentrou esforços para prender os criminosos envolvidos no crime”.





Fonte: Agência Brasil