Rapaz é morto na frente da mulher grávida em São Gonçalo

24/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Thiago Hotz, de 28 anos, tinha acabado de abrir seu trailer onde estava trabalhando há apenas uma semana, no Mutondo, quando foi executado. Foram tantos tiros disparados que uma mulher foi atingida por estilhaços das balas Foto: Sandro Nascimento

Cerca de uma semana apenas após assumir um trailer na Rua Maria Cândida, no Mutondo, em São Gonçalo, Thiago da Silva Hotz Toledo, de 28 anos, foi executado com dezenas de tiros. O crime aconteceu na manhã de ontem, na frente da sua mulher que está grávida e de outras centenas de pessoas que assistiam a uma partida de futebol no Campo do Tatu. Na ação, uma mulher também foi atingida por uma bala perdida.



De acordo com testemunhas, a vítima, que já havia morado no Jardim Catarina, tinha acabado de chegar ao trailer junto com a companheira, quando foi surpreendido por quatro homens, que desembarcaram de um veículo vermelho e efetuaram os disparos.

Apesar dos criminosos não terem coberto os rostos, as pessoas que estavam no local alegaram que não tinham condições de descrever os assassinos.

De acordo com agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), Thiago já havia sido preso pela especializada em 2014, suspeito de pertencer a um grupo de extermínio que atuava no Jardim Catarina. Ainda segundo os policiais, o rapaz também já tinha sido investigado em casos de homicídios registrados naquela distrital. No local do crime, familiares e colegas de Thiago Hotz lamentaram a morte do jovem.

Bala perdida - A mulher, que não teve o nome nem a idade revelados, foi atingida em um dos ombros por estilhaços das balas durante a ação criminosa. Ela foi socorrida e passa bem.