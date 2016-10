Amigo é peça-chave para esclarecer assassinato de motorista da Uber

24/10/2016 às 11:25h Enviado por: Rennan Rebello

Quatro dias depois do espancamento que levou à morte o motorista da Uber Amaury Teles de Souza, de 44 anos, e de ter causado ferimentos graves em um amigo dele no bairro Luiz Caçador, em São Gonçalo, agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) aguardam a recuperação do sobrevivente da ação violenta para colher seu depoimento e tentar localizar os criminosos.



O homem, que pode ser peça-chave para a polícia, foi espancado junto com Amaury, no entanto conseguiu escapar dos criminosos e ter encaminhado até o Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto. Em estado grave, ele, que também seria motorista da Uber, foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece internado.

Já o corpo de Amaury, localizado na Estrada do Comperj, em Guaxindiba, quase 40 horas depois da informação do crime, finalmente pode ser enterrado pela família, na tarde de ontem, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

Inicialmente, o corpo havia sido jogado num valão em Luiz Caçador. Mas com a entrada da polícia para resgatá-lo, utilizando carros blindados como apoio, os bandidos levaram o corpo para Guaxindiba, onde foi localizado pela polícia no final da manhã de sábado. De acordo com familiares, Amaury e seu amigo estavam no Luiz Caçador quando, na Rua Nigéria, foram interceptados por um grupo de traficantes armados. Eles foram levados para dentro da comunidade, onde foram brutalmente agredidos. (Thiago Soares)