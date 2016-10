Motorista atropela e agride mulher após batida em São Gonçalo

22/10/2016 às 11:40h Enviado por: Rennan Rebello





O que era para ser tratado apenas como um acidente de trânsito sem gravidade, quase virou uma tragédia em São Gonçalo. Após trafegar na contramão e colidir de frente com outro veículo, na noite de sexta-feira, na Estrela do Norte, um homem ainda atropelou a motorista envolvida na batida, que tentou fotografar com celular o acidente e a agrediu para pegar o aparelho telefônico.

De acordo com a mulher, ela teria saído do carro para olhar o estrago e conversar sobre o que seria feito. No entanto, quando ela percebeu que o homem iria fugir, pegou o celular e fotografou a placa do automóvel. Neste momento, o agressor jogou o veículo em cima dela, atingindo suas pernas. Logo depois, ele desembarcou e a agrediu para pegar o telefone. Inconformados com a atitude do rapaz, alguns pedestres se envolveram e o seguraram até a chegada da polícia.

Encaminhado à 72ª (Mutuá) por PMs, o agressor acabou autuado por injúria e lesão corporal. Seu carro, que estava com os documentos irregulares, foi apreendido. A mulher foi para o Instituto Médico Legal, onde realizou exame de corpo de delito. (Thiago Soares)